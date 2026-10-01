Nicola Maggiotto picchiato a Barcellona: fermati 4 giovani

AGI - Gli agenti della Mossos d'Esquadra di Barcellona hanno fermato quattro degli otto ragazzi ritenuti responsabili dell'aggressione di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo (Treviso), colpito selvaggiamente lo scorso agosto. A confermarlo all'AGI sono fonti legali.
Le quattro persone fermate, tutte spagnole, sarebbero rimaste una notte nelle celle di sicurezza dei Tribunali di istruzione (Juzgados de Instrucción) salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere ed essere rimessi in libertà.
Scattano i test del Dna
Secondo quanto si apprende, sei persone delle otto coinvolte nel pestaggio sarebbero già state identificate. Due di queste sono minori.
Le indagini ora procederanno con il confronto del materiale biologico degli indagati con le tracce trovate sulla maglietta indossata da Nicola la notte del pestaggio. Inoltre gli agenti spagnoli hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari dei quattro fermati.
Il rientro in Italia dopo un mese in ospedale
Nicola era rientrato in Italia l'8 settembre, dopo quasi un mese di ricovero all'ospedale del Mar di Barcellona (e un lungo periodo trascorso in coma farmacologico), a seguito delle gravi ferite riportate nel pestaggio subito nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale nella zona di Port Forum.