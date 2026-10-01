Lecce: odio razziale e mass shooting in chat, indagata 22enne
Odio razziale e mass shooting in chat, indagata una 22enne a Lecce 
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Odio razziale e mass shooting in chat, indagata una 22enne a Lecce

L'operazione condotta dal Ros dei carabinieri passa dal setaccio del web dove alcuni gruppi estremisti esaltavano azioni di matrice neofascista e neonazista
I carabinieri del Ros
Carabinieri - I carabinieri del Ros
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AGI - Passa dal setaccio di alcune chat estremiste dove venivano promosse azioni di matrice neofascista e neonazista e venivano esaltati gli attacchi di ‘mass shooting’ dentro alle scuole, l'operazione che ha portato ad indagare una ventenne per istigazione alla violenza e all’odio.

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Indagata una 22enne di Lecce per istigazione alla violenza

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La ragazza, originaria della provincia di Lecce, è stata perquisita nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Dda della città salentina insieme alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. I carabinieri del Ros, insieme ai colleghi del comando provinciale di Lecce, sono impegnati nell’analisi del materiale informatico sequestrato alla giovane.

Odio razziale e 'mass shooting' in chat

Dopo verifiche degli investigatori sul profilo social della 22enne è stata riscontrata la presenza della ragazza in alcune chat della cosiddetta ‘galassia virtuale accelerazionista’, ovvero di gruppi estremisti dove si diffondono ideologie che mirano ad accelerare il collasso della società tramite la violenza.

In particolare, secondo il quadro accusatorio, in questi gruppi sul web venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista e in cui si faceva costante istigazione all’odio razziale e alla violenza.

Nello specifico, sempre secondo chi indaga, venivano esaltati episodi di attacchi armati e violenza all’interno degli istituti scolastici, meglio noti come “mass shooting”. I carabinieri hanno sequestrato tutti i dispositivi informatici nella disponibilità dell’indagati che saranno sottoposti ad approfondite ed ulteriori analisi.

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