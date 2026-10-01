Casa Montecarlo: chiesta la prescrizione per Fini e Tulliani

AGI - 'Non doversi procedere per intervenuta prescrizione'. Questa la richiesta della procura generale nel processo d'Appello, in corso a Roma, nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, di Elisabetta Tulliani, del fratello di quest'ultima Giancarlo Tulliani e del padre Sergio Tulliani accusati di riciclaggio.
La casa di Montecarlo
Al centro della vicenda giudiziaria c'è la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore.
Un'operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. Nell'aprile del 2024 i giudici della quarta sezione del Tribunale di Roma avevano condannato Fini a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni per l'accusa di riciclaggio.