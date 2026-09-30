Lo skipass Dolomiti Superski tocca il record: 89 euro al giorno

AGI - Una giornata sugli sci nel periodo di alta stagione, ad esempio Natale e Capodanno, nel comprensorio di Dolomiti Superski costerà 89 euro. E' questo il costo record dello skipass comunicato da Dolomiti Superski, il più grande carosello alpino che coinvolge Alto Adige, Trentino e Bellunese. Lo skipass per sei giorni per un adulto in alta stagione quest'inverno costerà 453 euro mentre lo skipass stagionale in prevendita 990 euro.
Perché il rincaro
"L'adeguamento delle tariffe tiene conto dell'andamento dell'inflazione e dei principali fattori di costo che incidono sull'attività delle società funiviarie, in particolare energia, materie prime, servizi e manutenzione infrastrutturale - spiega il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo -. In un settore a elevata intensità energetica, la volatilità dei prezzi dell'energia resta purtroppo una voce molto rilevante".
Gli investimenti complessivi delle società di gestione per nuovi impianti, piste, innevamento, revisioni e interventi di ammodernamento nelle aree Dolomiti Superski, sono stati di circa 100 milioni di euro tra nuovi impianti, nuove piste, collegamenti e aree fun, innevamento programmato, energia ed infrastrutture.