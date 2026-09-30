Pisa: la rivolta dei detenuti finisce in diretta su TikTok
Rivolta al carcere Don Bosco di Pisa: la protesta dei detenuti finisce in diretta su TikTok
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Rivolta al carcere Don Bosco di Pisa: la protesta dei detenuti finisce in diretta su TikTok

Nel video in live poi interrotto, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, viene ripresa una barricata creata dai carcerati per sbarrare la strada alle forze dell'ordine intervenute per sedare la rivolta
Polizia penitenziaria
Alessandro Serranò / AGF - Polizia penitenziaria
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AGI - Momenti di fortissima tensione nella casa circondariale Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di detenuti ha dato vita a una violenta protesta all'interno della struttura.

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Nella tarda serata, la situazione è degenerata quando i carcerati hanno preteso un incontro immediato con il direttore dell'istituto penitenziario.

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La rivolta nel carcere di Pisa e la live sui social

Nel corso dei disordini, i detenuti sono riusciti a realizzare e trasmettere una diretta streaming sulla piattaforma social TikTok. Il filmato, che in breve tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni prima di essere interrotto, ha mostrato le fasi più concitate della protesta: nello specifico, le immagini hanno ripreso una barricata eretta dai reclusi per sbarrare il passaggio ed impedire l'accesso alle forze dell'ordine, intervenute sul posto per riportare l'ordine e sedare la rivolta.

L'episodio riporta al centro dell'attenzione le criticità che da anni affliggono il carcere toscano. Le condizioni della struttura versano infatti in un grave stato di precarietà, esasperate da problemi cronici di sovraffollamento e dalle conseguenti pesanti carenze sul piano igienico-sanitario.

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