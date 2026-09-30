Il Politecnico di Milano è tra le prime 200 università al mondo

AGI - Per la prima volta il Politecnico di Milano entra tra le prime 200 università al mondo nel Times Higher Education World University Rankings. Nell'edizione 2027 l'Ateneo raggiunge la 157esima posizione su 2.297 università classificate, dopo essersi collocato per tre anni nella fascia 201-250.
Il risultato segna un avanzamento significativo in uno scenario internazionale sempre più competitivo.
Ricerca e didattica trainano la crescita
A trainare la crescita sono soprattutto gli indicatori relativi all'ambiente della ricerca e alla didattica, ai quali si aggiunge il miglioramento dell'internazionalizzazione.
"I ranking non sono un fine, ma uno strumento: ci aiutano a rendere visibile nel mondo la qualità del Politecnico e a competere nell'attrazione dei migliori talenti internazionali - dichiara Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. Entrare per la prima volta tra le prime 200 università è quindi un risultato importante, soprattutto perché nasce dal lavoro di tutta la nostra comunità: docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti. È la qualità della ricerca e della formazione che costruiamo insieme a determinare la nostra reputazione internazionale, non il contrario. Ed è su questa qualità che continueremo a investire".
Balzo in avanti nell'ambiente della ricerca
Il miglioramento più marcato riguarda il parametro Research Environment, l'indicatore che valuta reputazione, produttività e risorse destinate alla ricerca. Il Politecnico passa dalla 126esima alla 95esima posizione mondiale, con un incremento di 7,6 punti.
Cresce anche il Teaching, che sale dalla 200 alla 140 posizione, grazie in particolare al miglioramento della reputazione accademica e degli indicatori relativi alla formazione dottorale.
Internazionalizzazione e rapporti con le imprese
L'indicatore International Outlook avanza dalla 503esima alla 457esima posizione, sostenuto in particolare dalla crescita della componente internazionale del personale.
Si conferma inoltre la capacità del Politecnico di Milano di sviluppare relazioni con il sistema produttivo e di trasferire conoscenza e innovazione alle imprese. Nell'area Industry, infatti, l'Ateneo ottiene un eccellente punteggio di 97,7 su 100.
Come funziona il ranking mondiale THE
Il Times Higher Education World University Rankings valuta le università attraverso cinque aree principali: didattica, ambiente della ricerca, qualità della ricerca, rapporti con l'industria e internazionalizzazione. La metodologia combina dati istituzionali, indicatori bibliometrici e indagini reputazionali condotte a livello globale.