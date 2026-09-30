Il Calendario della Guardia di Finanza 2027 è a fumetti

AGI - È stata presentata a Lucca la 60esima edizione di Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 2 novembre. Ed è proprio in questo contesto che, nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre, la Guardia di finanza presenterà il suo Calendario storico 2027, interamente a fumetti.
Storie di finanzieri-eroi, raccontate attraverso la nona arte, per avvicinare le nuove generazioni e comunicare i valori fondanti del Corpo: il coraggio, l'altruismo, la dedizione, il senso del dovere e di responsabilità.
Dodici mesi, dodici tavole artistiche, firmate da altrettanti artisti di fama nazionale, illustrano, attraverso le "strisce a fumetti", le azioni più significative compiute dai finanzieri, anche liberi dal servizio, talvolta fino al sacrificio della vita.