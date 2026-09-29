Bolzano, bimba di 5 anni investita da furgone muore in ospedale
Tragedia a Bolzano, bimba di 5 anni investita da un furgone muore in ospedale
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Tragedia a Bolzano, bimba di 5 anni investita da un furgone muore in ospedale

La piccola è sfuggita al controllo della madre davanti al centro commerciale WaltherPark, per poi essere investita da un camioncino addetto al carico e scarico merci. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime
Ambulanza
Maria Laura Antonelli / AGF - Ambulanza
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AGI - Una bambina di 5 anni, originaria di Bolzano, è morta all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 29 settembre davanti al centro commerciale WaltherPark, difronte alla stazione ferroviaria.

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Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, la piccola era arrivata al pronto soccorso in condizioni gravissime.

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L'incidente

Secondo una primissima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della mamma nei pressi dell'ingresso del centro commerciale WaltherPark in via Garibaldi. La piccola è stata travolta da un furgoncino addetto al carico e scarico delle merci. L'incidente si è verificato martedì 29 settembre, poco prima delle 10.20. Le condizioni della bambina erano apparse subito molto gravi. Soccorsa sul posto e trasportata urgentemente in ospedale, i medici hanno cercato di salvarla, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi. I rilievi sono stati affidati agli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e polizia.

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