Bolzano, bimba di 5 anni investita da furgone muore in ospedale

AGI - Una bambina di 5 anni, originaria di Bolzano, è morta all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo essere stata investita da un furgone in pieno centro. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 29 settembre davanti al centro commerciale WaltherPark, difronte alla stazione ferroviaria.
Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, la piccola era arrivata al pronto soccorso in condizioni gravissime.
L'incidente
Secondo una primissima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della mamma nei pressi dell'ingresso del centro commerciale WaltherPark in via Garibaldi. La piccola è stata travolta da un furgoncino addetto al carico e scarico delle merci. L'incidente si è verificato martedì 29 settembre, poco prima delle 10.20. Le condizioni della bambina erano apparse subito molto gravi. Soccorsa sul posto e trasportata urgentemente in ospedale, i medici hanno cercato di salvarla, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi. I rilievi sono stati affidati agli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Municipale. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e polizia.