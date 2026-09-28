Salerno, anziana strangolata nel sonno dal figlio

AGI - Un'anziana di 85 anni è stata strangolata nel sonno a Pellezzano, in provincia di Salerno. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe accaduto nella notte.
Per il delitto è stato fermato il figlio della donna, un 53enne che ha chiamato il 112, riferendo ciò che aveva fatto.
La dinamica del delitto
L'uomo è stato rintracciato e identificato dai carabinieri, mentre, a piedi, vagava per le vie di Pellezzano, in provincia di Salerno, il 53enne che, nella notte, avrebbe strangolato la mamma per dissidi familiari pregressi. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano di via Nicotera, da dove poi il figlio si sarebbe allontanato.
Il sindaco: "La nostra comunità sconvolta da una tragedia"
"Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente attivato i servizi sociali del Comune, affinché possano essere garantiti il necessario supporto e la dovuta assistenza alle persone coinvolte in questo momento così difficile". A dirlo è il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, dopo l'omicidio dell'anziana 85enne, che sarebbe stata strangolata nel sonno dal figlio 53enne il quale viveva con lei insieme a un fratello maggiore disabile. "La nostra comunità - prosegue Morra - è stata sconvolta da una tragedia che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre, in circostanze così drammatiche, rappresenta una ferita profonda non soltanto per la famiglia coinvolta, ma per l'intera comunità di Pellezzano".
Il primo cittadino, "di fronte a un dolore tanto grande", rivolge a tutti un invito "al silenzio, al rispetto e alla responsabilità, anche nella diffusione di notizie e informazioni, nel rispetto delle persone coinvolte e degli accertamenti in corso". "Oggi Pellezzano è una comunità ferita, che si stringe nel dolore e nella vicinanza umana", conclude Morra, che è anche presidente di Anci Campania.