Meteo: settembre mite, quanto dura il caldo

AGI - Settimana che si apre con un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Italia dove nei prossimi giorni il tempo sarà per lo più asciutto con sole e qualche passaggio nuvoloso, anche se isolate piogge non escluse su Alpi occidentali, Calabria e Sicilia. Il clima resterà molto mite a causa della risalita di aria africana verso l'Europa. Attesi anche 10 gradi sopra media sui settori centrali del continente, fino a 4-5 gradi di anomalie invece per la nostra Penisola, in particolare al Nord.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per i primi giorni di ottobre non mostrano particolare segnali di cambiamento. Alcuni modelli indicano un indebolimento del campo di alta pressione con possibili correnti dai quadranti orientali verso il Mediterraneo centrale. In tal caso ci attendiamo una flessione delle temperature ma ancora senza le grandi piogge autunnali.
Al nord
Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che saranno sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
Al centro
Condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni anche nel corso delle ore notturne.
Al Sud e sulle Isole
Tempo stabile e soleggiato dalla mattina alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole, senza addensamenti significativi. Non sono previsti fenomeni nel corso della giornata. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la penisola.