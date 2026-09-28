Etna: Aeroporto di Catania chiuso fino a mezzanotte di lunedì

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AGI - L'Aeroporto di Catania resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. La decisione, che prolunga la sospensione dei voli da sabato scorso, è dovuta all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna.
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Cenere vulcanica
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L'attuale direzione dei venti prevalenti aveva costretto le autorità a disporre il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 dell'aeroporto Fontanarossa già da sabato, giornata in cui erano state sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza.
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