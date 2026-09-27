Torino, travolge bimbo di 5 anni per investire l'ex: fugge

AGI - Voleva travolgere l'uomo al culmine di una lite, ma sulla traiettoria dell'auto è finito il figlio di soli 5 anni. Un gesto folle sfociato nel dramma nella tarda serata di ieri a Torino, dove una 24enne ha travolto il piccolo con la propria vettura per poi fuggire a tutta velocità senza prestare soccorso. Il bambino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale con un grave trauma addominale, mentre i carabinieri hanno rintracciato la pirata della strada bloccandola con l'accusa di tentato omicidio.
La ricostruzione
Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 23 nelle strade del capoluogo piemontese. Secondo quanto emerso, la donna alla guida dell'auto sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. L'impatto devastante è avvenuto quando la 24enne si è lanciata a forte velocità con la propria vettura per travolgere l'uomo al culmine di un litigio, finendo però per centrare in pieno il piccolo di 5 anni che si trovava accanto al genitore.
Subito dopo lo scontro, la 24enne ha premuto sull'acceleratore facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità. L'allarme è scattato all'istante e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai carabinieri del Nucleo Radiomobile.
La corsa in ospedale
Il piccolo è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso. I medici gli hanno riscontrato un importante trauma addominale e lo hanno disposto in osservazione: le sue condizioni restano delicate, ma fortunatamente i primi accertamenti escludono il pericolo di vita.
Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno fatto scattare una serrata caccia all'auto in tutta la zona. L'inseguimento si è concluso a poca distanza dal luogo dell'investimento, dove i carabinieri sono riusciti a intercettare e sbarrare la strada alla conducente. Per la donna sono scattate le manette con le pesanti accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti per delineare con precisione i contorni e i motivi della vicenda.