Il Papa a Lourdes: 'Gli abusi sui minori sono una piaga'

AGI - Nuovo bagno di folla per il Papa in Francia dove Leone XIV ha presieduto la messa nella Prairie del Santuario di Nostra Signora di Lourdes davanti a circa 150mila persone.
Bagno di folla a Lourdes per il Papa
Migliaia di fedeli si sono accalcati dietro le transenne. E una vera e propria ovazione ha salutato il Pontefice al passaggio dell'auto bianca scoperta che si è fermata più volte per permettere al Papa di benedire i bambini.
Il Papa ai vescovi: "Gli abusi sui minori sono una piaga, massima vigilanza"
"Negli ultimi anni, avete affrontato con determinazione la dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale", occorre "mantenere la massima vigilanza". Lo ha detto Papa Leone nell'incontro con i vescovi della Conferenza episcopale francese a Lourdes, prima della messa presieduta alla spianata del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
"Avete adottato misure coraggiose per rispondere a loro, ascoltando, cercando la verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. Vi ringrazio per quanto avete fatto e so che alcuni momenti sono stati molto difficili per la vostra Conferenza", ha continuato il Pontefice che ha rimarcato come sia "opportuno proseguire lungo la strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza".
"La Chiesa riconosca i propri errori"
"Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la crescita spirituale". Lo ha sottolineato Papa Leone nell'omelia della messa presieduta nella spianata del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
"Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo", è un altro passaggio dell'omelia.
"Per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno, dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore", ha sottolineato
"Le guerre uccidono gli innocenti, siamo tutti coinvolti"
"Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi, che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell’uomo, Dio non ne è responsabile". Così Papa Leone nell'omelia della messa presieduta nella spianata del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
"Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro", ha sottolineato il Pontefice che ha ricordato l’insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio alla Grotta di Massabielle. "La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche 'per i peccatori', per un mondo che va male".
"In Occidente c'è un preoccupante aumento di violenze e povertà"
"Il messaggio di pace che ha origine in Gesù è tanto più atteso perché stiamo assistendo, in Francia come altrove in Occidente, a una preoccupante polarizzazione, un declino della fraternità, della cordialità e della qualità della vita nella società, oltre a un aumento della violenza, della disuguaglianza e della povertà", ha sottolineato Papa Leone nel corso del suo incontro con la Conferenza episcopale francese, prima della messa presieduta nella Spianata del Santuario di Nostra Signora di Lourdes.
"Di fronte a tali sfide, seguono disillusioni e disorientamenti le false promesse di un mondo in cui Dio sarebbe assente, relegato alla vita privata, dove l'aiuto della Sua grazia sarebbe considerato inutile per la costruzione della Città", ha sottolineato il Pontefice.