Lazio: il Parco della Pace celebra sport, salute e prevenzione

AGI - Una giornata all’insegna del benessere, del rispetto per l’ambiente e della promozione di stili di vita sani. Domenica 27 settembre il Parco della Pace, l’area pubblica adiacente alla sede del Consiglio Regionale del Lazio in via della Pisana, si è trasformato in un grande villaggio dello sport e della salute, accogliendo famiglie, ragazzi e cittadini per un evento ad ingresso libero guidato da tecnici qualificati e associazioni del territorio.
L’area verde, su iniziativa del presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è stata completamente allestita per l'occasione, offrendo la possibilità di provare gratuitamente numerose discipline: dai classici tennis, calcio, basket e pallavolo, fino al golf e al laser game.
Nell’area anfiteatro, la giornata è stata animata da dimostrazioni dal vivo di arti marziali, danza e ginnastica artistica, che hanno raccolto l'entusiasmo dei presenti valorizzando l'attività motoria come mezzo essenziale di crescita personale, collettiva e psicofisica.
La prevenzione sanitaria e le collaborazioni istituzionali
Accanto ai campi da gioco, fondamentale è stata la presenza dello spazio dedicato alla prevenzione sanitaria, realizzato grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Farmacisti di Roma, di Banca delle Visite e di Banca dello Sport, che hanno offerto servizi e informazioni utili ai cittadini.
L’appuntamento ha visto la cooperazione di numerose realtà istituzionali e sportive del territorio, tra cui l’Unione Sportiva Europea APS, i Municipi XI e XII di Roma, Sport e Salute, CONI Lazio e OPES.
Le dichiarazioni di Antonello Aurigemma e i prossimi appuntamenti
“Questa giornata rientra nel progetto ‘Un Consiglio in Salute’, un'ennesima manifestazione che facciamo, questa volta all'interno del parco del Consiglio regionale per cercare di promuovere i corretti stili di vita, la prevenzione, gli screening – ha sottolineato il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma - grazie ad OPES, grazie a tanti volontari che sono qui nelle tante discipline per far capire e comprendere che lo sport è prevenzione”.
“Grazie all'Ordine dei Farmacisti, la Banca delle Visite – ha aggiunto Aurigemma - che si mettono a disposizione per prestazioni sanitarie. È l'ennesima dimostrazione di quanto il Consiglio Regionale tenga ai pilastri fondamentali della sanità che sono prevenzione, sport, corretti stili di vita e una sana alimentazione.
“Ci sono altri appuntamenti in programma – ha concluso il presidente Aurigemma - già nel mese di ottobre, di novembre ci saranno una serie di iniziative dove andremo nelle scuole secondarie per la prevenzione HPV, andremo alla Casa dell'Aviatore in accordo con il Ministero della Difesa Aeronautica, per svolgere attività di prevenzione ai familiari appartenenti alle forze dell'ordine così come per dicembre organizzeremo una serie di iniziative in occasione delle festività Natalizie”.
“Quello di oggi rappresenta un momento importante, le istituzioni aprono il Parco della Pace alle associazioni, ai ragazzi e ai bambini – ha detto Rodolfo Lena, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio - oggi si parla di sport, di salute e di prevenzione. Penso che sia un ruolo fondamentale che le istituzioni debbono portare avanti e questa è una dimostrazione di come il Consiglio regionale del Lazio stia cercando di lavorare per questo obiettivo”.