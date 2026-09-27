R. Emilia: ferisce donna con cacciavite e investe soccorritori

AGI - Panico alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne ha aggredito una 56enne con un cacciavite, colpendola all'addome, e poi ha investito la coppia di passanti che ha tentato di soccorrerla. I tre sono ancora in vita anche se feriti gravemente.
Tutto è accaduto intorno alle 19, nell'area di una stazione di servizio. Il giovane è sceso dalla sua auto e ha aggredito la donna, per motivi ancora sconosciuti. Poi è risalito sulla vettura e ha investito la coppia che, vedendo quanto era accaduto, si stava avvicinando alla vittima dell'aggressione per soccorrerla. Sul luogo sono arrivati a stretto giro i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.
L'aggressore un 26enne
I tre feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni. La polizia ha arrestato dopo poco il 26enne, trovato vicino alla sua abitazione, su cui si stanno svolgendo anche accertamenti relativi a eventuali problemi psichici. Indagano anche la polizia e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Reggio Emilia.
Il sindaco: "Folle gesto"
"L'aggressione che ha avuto luogo questa sera alla stazione di servizio del quartiere Buco del Signore e che ha portato al ferimento di tre persone (per fortuna non in pericolo di vita), è grave e inaccettabile", scrive il sindaco di Reggio Emilia. "A prescindere dalle cause del folle gesto, che verranno indagate e accertate, il fatto provoca in tutti noi rabbia e costernazione - aggiunge -.Ringrazio le forze dell'ordine che in brevissimo tempo hanno identificato e fermato il responsabile mostrando efficienza e notevole professionalità. Grazie alle due persone colpite mentre prestavano soccorso, grazie per il loro gesto di generosità e umanità. Il mio pensiero, e quello della città, va a loro, alla donna aggredita e alle loro famiglie, nella speranza che si riprendano presto. Episodi come questo non possono e non devono trovare spazio nella nostra comunità. Continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti affinché siano garantite la sicurezza dei cittadini e la serenità dei quartieri".