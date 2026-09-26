Catania, cenere lavica dell'Etna, voli sospesi al Fontanarossa

AGI - Stop ai voli su Catania in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna e alle condizioni meteorologiche. Le attività di volo in arrivo presso lo scalo di Fontanarossa sono state sospese e sono state disposte limitazioni temporanee al numero di partenze, fino alle ore 16 di oggi. L'Ingv aveva emesso un avviso di allerta rossa, per nuova emissione di cenere e nube vulcanica di 4 chilometri.
Catania, avviso di allerta rossa per l'attività vulcanica dell'Etna
Diversi voli con destinazione l'aeroporto di Catania, sono stati deviati sullo scalo Falcone-Borsellino di Palermo a causa dell'emergenza Etna che sta limitando l'operatività a Fontanarossa, con il contingentamento in particolare degli atterraggi. I canali social dello scalo del capoluogo siciliano informano che qui sono stati dirottati numerosi aerei.
#cenere #etna #catania deviano su #aeroporto di #palermo i voli (in aggiornamento):— Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) September 26, 2026
U23535 MXP/CTA
FR1170 FCO/CTA
U21443 GVA/CTA
FR1576 BER/CTA
Molti voli sono stati dirottati su Palermo
Diversi voli con destinazione l'aeroporto di Catania, sono stati deviati sullo scalo Falcone-Borsellino di Palermo a causa dell'emergenza Etna che sta limitando l'operatività a Fontanarossa, con il contingentamento in particolare degli atterraggi. I canali social dello scalo del capoluogo siciliano informano che qui sono stati dirottati numerosi aerei.
Le nuova emissione di cenere lavica dell'Etna
Oggi si è registrata una nuova emissione di cenere in corso sull'Etna, con un'altezza della nube vulcanica stimata in 4 chilometri. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'Ingv, che certifica un livello di allerta rosso. La nube si sposta in direzione Sud, quindi verso l'aeroporto. Il fenomeno è osservato tramite telecamere di sorveglianza nel visibile e nell'infrarosso termico.