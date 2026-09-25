Incendio in una palazzina, due morti e 13 feriti a Lucca

AGI - Due persone hanno perso la vita e altre tredici, di cui una in condizioni gravi, sono rimaste ferite in un drammatico incendio scoppiato la scorsa notte in un appartamento a Lucca, nel quartiere di San Vito. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in corso di accertamento all'interno di una palazzina situata all'angolo tra via Bertini e via Corsica.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, numerosi mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Per due persone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: si tratta di Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73. I due, entrambi lucchesi, convivevano nell'appartamento al pian terreno da cui sono partite le fiamme.
Il bilancio dell'emergenza
Tra i tredici feriti, c'è una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lucca e successivamente trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa.
Altre nove persone, tra cui tre bambini, sono state trasportate in codice giallo ai pronto soccorso di Lucca, Versilia e Pisa. Due adulti e un bambino sono invece stati trasferiti in codice verde all'ospedale Cisanello.
L'intervento dei vigili del fuoco
L'allarme è scattato intorno alle 23.30 di ieri. Il Comando dei vigili del fuoco di Lucca è intervenuto per un incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani nel quartiere San Vito.
Le tre squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno evacuato l'edificio portando fuori una dozzina di persone appartenenti a diversi nuclei familiari, tra cui un neonato, che si erano rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi. Nel frattempo, era stato domato il vasto incendio nell'appartamento al piano terra.
Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone.
Assistenza alle famiglie evacuate
Sul posto è inoltre intervenuto personale del 118 e Polizia di Stato, mentre il Comune di Lucca si è attivato per trovare una sistemazione provvisoria ai residenti per via della provvisoria non fruibilità dell'edificio.
Il messaggio del sindaco
Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha definito il bilancio dell'incendio «drammatico» e ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime.
«Due persone hanno perso la vita. Alle loro famiglie e ai loro cari rivolgo il mio pensiero in questo momento di profondo dolore. Alla donna trasferita in codice rosso presso l'ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l'augurio di una pronta guarigione», ha dichiarato il primo cittadino.
Pardini ha inoltre sottolineato che i Servizi Sociali del Comune si sono attivati immediatamente per fornire supporto alle famiglie evacuate e ha ringraziato "per la tempestività e la professionalità i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l'emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l'automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, le Forze dell'Ordine, la nostra Protezione Civile oltre al Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e all'Elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati nove mezzi di soccorso. Il loro intervento ha consentito di affrontare e gestire una situazione estremamente complessa".