Lecce, bambino di 6 anni con un coltello di 13 cm nello zaino
Lecce, bambino di 6 anni con un coltello di 13 centimetri nello zaino
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Lecce, bambino di 6 anni con un coltello di 13 centimetri nello zaino

Un insegnante si è accorto della presenza dell'arma durante le attività didattiche
Scuola elementare
AGF
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AGI - Un coltello con una lama lunga 13 centimetri è stato trovato nello zaino di un alunno di 6 anni, iscritto alla seconda classe di una scuola elementare di un istituto comprensivo del Nord Salento, a Trepuzzi (Lecce). La scoperta è avvenuta nella mattinata di giovedì, durante le attività didattiche, quando un insegnante si è accorto della presenza dell'arma e ha immediatamente informato la dirigenza scolastica.

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Convocati i genitori per capire le ragioni del coltello a scuola

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La scuola, a tutela del minore e degli altri alunni, ha attivato le procedure previste per situazioni di questo tipo e ha convocato con urgenza i genitori del bambino per un colloquio, con l'obiettivo di ricostruire le circostanze che hanno portato il coltello all'interno dell'istituto.

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Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali del Comune, chiamati ad approfondire la situazione familiare del minore e a valutare eventuali interventi a sua tutela. Informati dell'accaduto anche i carabinieri della locale stazione, che stanno effettuando gli accertamenti di competenza. L'istituto e il Comune hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, anche in considerazione della giovane età del bambino.

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