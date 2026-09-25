Guida auto rubata, 15enne arrestato dopo un inseguimento

AGI - Sfreccia a tutta velocità sulla E45 alla guida di un'auto rubata: intercettato dai carabinieri, tenta la fuga provocando un incidente e, una volta fermato, aggredisce i militari procurando loro delle lesioni.
Dovrà rispondere di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 15enne arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, in provincia di Perugia.
L'inseguimento e l'incidente sulla E45
E' stato un equipaggio del Nucleo radiomobile, in transito sulla statale in direzione sud verso il capoluogo umbro, a intimare l'alt a una Land Rover Vogue che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente, alla vista dei militari, ha proseguito la propria corsa mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.
Durante la fuga, ha speronato un'Audi A3 condotta da una giovane, che fortunatamente non ha riportato ferite. Poco dopo, all'uscita dallo svincolo di Umbertide, il fuggitivo è stato bloccato dai militari opponendo loro una strenua resistenza, prima di essere immobilizzato.
L'auto rubata e il materiale sequestrato
Le prime verifiche hanno confermato che il veicolo era stato rubato in un autosalone di Ravenna. La targa è risultata essere stata applicata su quella originale con un adesivo. Durante il controllo i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo, risultato avere diversi precedenti di polizia, un flessibile a batteria, numerosi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e un telefono cellulare.
Attualmente, in collaborazione con il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Perugia sono in corso accertamenti volti all'identificazione di eventuali complici. Su disposizione della Procura per i minorenni di Perugia il 15enne è stato trasferito nell'Istituto penale per i minorenni di Firenze.