Choc a Salerno, ragazza accoltellata alle spalle da uno sconosciuto: è grave
La giovane è stata aggredita nel centro storico, ma non è ancora chiara l'esatta dinamica dei fatti, sulla quale sta indagando la polizia
AGI - Una ragazza di vent'anni è stata accoltellata da uno sconosciuto ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale.
È quanto accaduto la sera di mercoledì 23 settembre in largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha segnalato alla Polizia di Stato la presenza di una ragazza ferita.
Sul posto, è intervenuta una volante della polizia. Dalle prime informazioni acquisite dagli agenti risulta che la ragazza, residente nella provincia di Salerno, è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava in zona. La ventenne non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile.