Riccardo Bossi arrestato, sconterà 5 anni e 9 mesi

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AGI - Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Nord, è stato arrestato mercoledì 23 settembre e deve scontare cinque anni e nove mesi di carcere per una serie di condanne legate ai fatti commessi tra il 2011 e il 2020.
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La Procura di Busto Arsizio, infatti, ha emesso un ordine di esecuzione della pena per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
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Il figlio del 'Senatur'
Il primogenito di Umberto Bossi, scomparso lo scorso marzo all'età di 84 anni dopo una lunga malattia scaturita dal ricovero per un ictus nel 2004, è stato raggiunto nella sua abitazione e accompagnato in carcere di Busto Arsizio.
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