Lindsey Vonn fidanzata: chi è il nuovo compagno Matthieu Bailet

AGI - La superstar ed icona dello sci alpino mondiale, la statunitense Lindsey Vonn, è ufficialmente fidanzata con lo sciatore francese Matthieu Bailet, più giovane di lei di undici anni. Sfortunata nello sport a seguito dei tanti infortuni — l'ultimo molto grave l'8 febbraio scorso ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, che la costrinse ad un lungo ricovero ospedaliero e a una serie di interventi chirurgici (il prossimo è previsto in autunno) —, la campionessa si scopre fortunata in amore.
La 41enne sciatrice di Vail — 84 successi in Coppa del Mondo, campionessa olimpica, mondiale e quattro sfere di cristallo conquistate, rientrata alle competizioni dopo una pausa di circa sette anni — ha postato su Instagram alcune foto con il 30enne sciatore di Nizza. Particolarmente significativa la foto dei due che si baciano in una piscina. I due erano già stati avvistati insieme a maggio a New York, dove avevano assistito alla rappresentazione The Outsiders: in quell'occasione la rivista statunitense People riportò che Vonn e Bailet stavano imparando a conoscersi meglio.
Chi è il nuovo compagno e gli amori celebri del passato
A differenza della fidanzata, Bailet non vanta una carriera particolarmente di successo: per lui solo un secondo posto in 115 gare di Coppa del Mondo ed un titolo mondiale juniores in supergigante.
Anche le precedenti love story di Lindsey Vonn erano finite più volte sulle prime pagine di giornali e riviste di tutto il mondo. Sposata nel 2007 con l'ex sciatore Thomas Vonn, la coppia aveva divorziato nel 2013. Successivamente la sciatrice americana si era legata sentimentalmente, fino al 2015, alla stella del golf Tiger Woods, per poi intraprendere una relazione con il giocatore di hockey su ghiaccio Pernell-Karl Sylvester Subban, con cui si era persino fidanzata prima di annunciare la separazione a fine 2020. Più recentemente Vonn era stata legata all'imprenditore Diego Osorio, ma la storia si è conclusa nel 2025.