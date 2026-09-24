Gaza, a Bari il sudario con i nomi dei 19mila bambini uccisi

AGI - Un lungo telo bianco, coperto da migliaia di nomi, tenuto tra le mani e portato in silenzio attraverso le strade del centro di Bari. È il "Sudario delle Bambine e dei Bambini di Gaza", protagonista della manifestazione partita nel pomeriggio da piazza Armando Diaz per ricordare, secondo gli organizzatori, quasi 19mila minori uccisi nella Striscia di Gaza.
"Non dimenticare nemmeno un solo nome" e "Fuori la guerra dalla storia" sono alcuni dei messaggi che hanno accompagnato il corteo, diretto da piazza Diaz verso piazza del Ferrarese, il Petruzzelli e infine piazza Libertà. "Era fondamentale questo esercizio di memoria e di restituzione dei nomi. Vogliamo ricordarli uno per uno", ha spiegato Rossana Ruscelli, di Donne in Nero Bari.
A Gaza aumentano le vittime
"È importante tenere accesa l'attenzione su Gaza, perché le vittime continuano ad aumentare", ha aggiunto, esprimendo anche una dura critica alle responsabilità che, a suo giudizio, ricadono sui governi europei. Il telo è diventato così il filo della manifestazione: non numeri, ma nomi, letti e mostrati alla città lungo il percorso.
"Bisogna attraversare le strade per mostrare i nomi e i cognomi dei bambini assassinati", ha detto Nicola Signorile, già componente della segreteria dell'Anpi e oggi militante antifascista. La manifestazione ha attraversato alcune delle principali vie del centro, con i partecipanti vestiti prevalentemente di nero e bandiere palestinesi lungo il percorso. Al centro dell'iniziativa, spiegano i promotori, la volontà di restituire un'identità alle vittime più giovani e impedire che la loro memoria venga cancellata dal dibattito pubblico.