Ancona, bimba di 3 anni soffoca con un chicco d'uva: è gravissima
Ancona, bimba di tre anni soffoca con un chicco d'uva: è gravissima
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Ancona, bimba di tre anni soffoca con un chicco d'uva: è gravissima

La piccola è andata in arresto cardiaco ed è stata rianimata all'ospedale Salesi, ma è in prognosi riservata
Ambulanza
Fortunato Serran / Agf - Ambulanza
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AGI - Una bimba di tre anni, originaria di Jesi, è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona, dopo essere stata soffocata da un chicco di uva.

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Ora la piccola è in prognosi riservata, dopo essere andata in arresto cardiaco.

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La dinamica e i soccorsi

L'episodio è successo nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre a Jesi, tra i banchi della fiera di San Settimio: i familiari hanno cercato di farle espellere il chicco, senza risultati, e la piccola è andata in arresto cardiaco. Provvidenziale è stato l'intervento di due medici di passaggio che l'hanno rianimata sul posto e il pronto intervento dei soccorritori, quindi il trasferimento all'ospedale di Jesi, dove è arrivata in arresto cardiaco.

I medici hanno continuato a rianimarla fino a quando il cuoricino non ha ripreso a battere: a quel punto è stata intubata e trasferita all'ospedale Salesi di Ancona. Da fonte sanitaria si apprende che la bimba è in prognosi riservata e attualmente sottoposta a sedazione farmacologica profonda, ventilazione meccanica e alle cure intensive necessarie.

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