Il 'pontone' dell'America's Cup, a Napoli spunta l'isola che non c'è
Il 'pontone' dell'America's Cup, nel mare di Napoli spunta... l'isola che non c'è
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Il 'pontone' dell'America's Cup, nel mare di Napoli spunta... l'isola che non c'è

Sul lungomare Caracciolo un nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute, un punto di incontro tra terra e mare
Il 'pontone' sul lungomare Caracciolo a Napoli
Sport e Salute - Il 'pontone' sul lungomare Caracciolo a Napoli
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AGI - Un 'pontone' sul lungomare Caracciolo, in dialogo con la Colonna Spezzata, per cambiare il volto del mare di Napoli in vista dell’America’s Cup 2027. È il nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute: un’isola sull’acqua, nuovo punto di incontro tra terra e mare, sport e città.

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Qui, mentre gli AC40 volano sul Golfo, nasce un luogo che non c’era, pensato per accogliere persone, emozioni e storie e per creare un nuovo punto di relazione tra la città e il mare.

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Il 'pontone' debutta domani

Il 'pontone' sarà già utilizzato in occasione della regata preliminare dell’America’s Cup in programma a Napoli da domani al domenica 27. È da questa visione che comincia il viaggio verso l’America’s Cup 2027. Verso un’isola che c’è.

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