C'è il Veneto tra le migliori 25 destinazioni di Loney Planet

AGI - Lonely Planet ha premiato il Veneto come uno dei 25 luoghi al mondo capaci di ispirare nuovi modi di viaggiare, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'autenticità di luoghi ed esperienze.
Questa la motivazione della giuria: «Oltre Venezia c'è un Veneto tutto da scoprire: dalle Dolomiti al Lago di Garda, dalle città d'arte di Verona e Padova alle Colline del Prosecco e al Delta del Po. Una regione sorprendentemente varia, dove natura, cultura e tradizioni enogastronomiche convivono in un territorio ricco di storia e bellezza».
L'orgoglio del presidente della regione
«Accolgo con orgoglio questo prestigioso riconoscimento che premia per la prima volta il Veneto come una delle migliori destinazioni turistiche al mondo. Ringrazio la giuria internazionale di esperti di viaggio e redattori di Lonely Planet che ha scelto la nostra regione, riconoscendola quale luogo capace di distinguersi per innovazione, sostenibilità e autenticità. E ringrazio soprattutto gli operatori turistici per il grande lavoro svolto e tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo traguardo». Parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha presentato a Palazzo Balbi Best in Travel 2027, l'iniziativa editoriale di Lonely Planet che ogni autunno annuncia le destinazioni e le esperienze imperdibili per l'anno successivo.
Un patrimonio unico tra natura e cultura
«Il Veneto - ha detto Stefani - può contare su un patrimonio artistico e naturalistico unico al mondo, che spazia da paesaggi montani a scorci collinari d'eccezione attraversati da borghi e piccoli centri storici. Senza dimenticare le coste, i Parchi naturali e le atmosfere offerte dalle lagune e dagli ambienti deltizi.
Con ben 9 siti Unesco riconosciuti come Patrimonio naturale e culturale dell'Umanità, il Veneto è uno dei territori con il maggior numero di riconoscimenti al mondo. Inoltre è una terra fortemente identitaria, ma questo non significa chiusura: significa invece capacità di dialogare con il mondo. Oggi è un giorno in cui il Veneto è protagonista sulla scena internazionale».
Il valore del lavoro di squadra
«L'importante risultato che festeggiamo oggi è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l'amministrazione regionale, enti e operatori del settore che, con impegno, professionalità e passione, hanno saputo portare il Veneto ai vertici dell'offerta turistica. Diventare Best in Travel significa cogliere un'opportunità strategica per la promozione internazionale del Veneto, raccontando al mondo l'unicità di una regione dove Venezia assume un nuovo ruolo di porta d'accesso all'intero territorio regionale.
Con piacere rilancio l'invito di Lonely Planet rivolto ai viaggiatori: viaggiare con curiosità, umiltà e fiducia, abbracciando un modo nuovo per esplorare il mondo attraverso il legame con le persone che si incontrano e la possibilità di vivere esperienze autentiche».
Le guide dedicate al Veneto
Lonely Planet ha già dedicato al Veneto diverse guide, tra cui Veneto, Venezia, Dolomiti, Treviso e le Colline del Prosecco e Cortina d'Ampezzo e le Dolomiti Bellunesi. Inoltre, è prevista l'uscita della guida Padova e Colli Euganei, mentre nei prossimi due anni saranno pubblicate anche Verona e il Lago di Garda e Vicenza e le Ville Palladiane.