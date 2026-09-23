Sequestrate 102 tartarughe protette, erano in una casa

AGI - Centodue esemplari di tartarughe della specie Testudo Hermanni, di varie dimensioni, sono stati trovati nel giardino di una casa a Trecastagni (Catania) e sequestrati dai militari del Nucleo carabinieri Cites di Catania, insieme a personale veterinario dell'Asp di Gravina.
Questa specie è protetta dalla Convenzione internazionale Cites a causa del rischio di estinzione per effetto del bracconaggio e del traffico illegale. Gli esemplari rinvenuti, infatti, almeno quelli adulti, sono stati sicuramente prelevati dal loro ambiente naturale e in seguito, presumibilmente, si sono riprodotti in cattività.
Cosa rischia l'uomo
Le tartarughe ritrovate erano detenute in assenza di documentazione e autorizzazione e in particolare del prescritto certificato Cites. A conclusione delle operazioni, gli esemplari sono stati sequestrati e affidati alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania mentre l'uomo che aveva chiuso le tartarughe nel giardino di casa, è stato denunciato per ricettazione, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.
Nel corso del controllo, peraltro, i militari hanno anche accertato che l'abitazione aveva l'allaccio abusivo alla rete elettrica e per tale ragione il proprietario è stato denunciato per furto aggravato di energia.