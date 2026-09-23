Tragedia al Colosseo: operaio precipita e muore durante lavori

AGI - Tragico incidente sul lavoro al Colosseo. Intorno alle 00:30, per cause in corso di accertamento, un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione, in quota, di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è caduto da un'altezza di circa 10 metri, decedendo nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal 118.
Incidente sul lavoro al Colosseo
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, il medico legale e il pm di turno della Procura della Repubblica di Roma, personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL Spresal. Rilievi tecnico-scientifici a cura dei Carabinieri della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo.
Chiusura parziale dell'Anfiteatro Flavio
"Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti, operaio specializzato per lavori in fune in quota, deceduto questa notte all’interno dell’Anfiteatro Flavio in seguito a un incidente sul lavoro - si legge sui canali social del Parco Archeologico del Colosseo - In segno di lutto il Parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto".
Giuli: "Una tragedia che ci lascia sgomenti"
“Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.