Incendio in Costiera Amalfitana, allarme tra Cetara e Vietri

AGI – La Costiera Amalfitana ancora nella morsa delle fiamme. Due roghi boschivi di grosse proporzioni, quasi in simultanea, sono divampati questa sera, prima delle 20.30, a Maiori, in località Ponteprinario, sulla collina che sovrasta il distributore di carburanti.
Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento a evitare che le fiamme possano propagarsi verso la stazione di servizio. Ma la situazione più preoccupante è sul versante di Fuenti, a metà strada tra Cetara e Vietri sul Mare, dove le fiamme, propagatesi tra la vegetazione, lambiscono le case. Alcuni cittadini, in via precauzionale, hanno lasciato le proprie abitazioni.
Intervento difficile a causa del vento
L'intervento dei Vigili del Fuoco con volontari di Protezione Civile sta cercando di contenere - senza non poche difficoltà - le fiamme alimentate da un vento tenue. Chiusa temporaneamente, in via precauzionale, la Strada Statale 163 "Amalfitana", raggiunta dalla lingua di fuoco.