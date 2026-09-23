Sicilia, gli armatori: Contro caro carburante blocchiamo Stretto
La rivolta degli armatori: "Cento pescherecci pronti a bloccare lo Stretto contro il caro carburante"
Home>Cronaca

La rivolta degli armatori: "Cento pescherecci pronti a bloccare lo Stretto contro il caro carburante"

"La marineria siciliana, insieme a quella calabrese, il 22 ottobre bloccherà lo Stretto di Messina", annuncia Fabio Micalizzi presidente della Federazione armatori dell'Isola
Villa San Giovanni, comune calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina
Aleandro Biagianti / AGF - Villa San Giovanni, comune calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina
sicilia
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Gli armatori della Sicilia e della Calabria bloccheranno lo Stretto di Messina contro il caro carburante. E adesso, dopo l'assemblea delle marinerie dell'Isola, svoltasi al porto di Catania, c'è anche una data: il 22 ottobre.

ADV

"La marineria siciliana, insieme a quella calabrese, il 22 ottobre bloccherà lo Stretto di Messina", conferma Fabio Micalizzi presidente della Federazione armatori siciliani - una manifestazione che si svolgerà con il blocco del transito navale nazionale e internazionale e l'impiego di ben 100 pescherecci provenienti da Sicilia e Calabria".

ADV

In Sicilia la rivolta degli armatori contro il caro carburante

In ballo c'è molto. "La pesca professionale non può continuare così. Il gasolio - aggiunge Micalizzi - è la nostra materia prima: senza carburante i pescherecci restano in porto e le imprese muoiono". La richiesta al governo nazionale è di valutare un tetto al prezzo del gasolio destinato alla pesca professionale, compatibile con le norme nazionali ed europee".

La proposta degli armatori

Così la proposta degli armatori è questa: in condizioni ordinarie, puntare a un costo per le imprese di pesca non superiore a 0,40–0,50 euro/litro; nell'attuale situazione eccezionale, comunque non oltre 0,60–0,70 euro/litro, attraverso gli strumenti fiscali, compensativi e di sostegno consentiti dalla legge. Crediti d'imposta, bandi e progetti "non bastano se oggi l'armatore non ha la convenienza economica per mettere in moto il peschereccio. Non chiediamo l'ennesimo contentino", avverte.

La protesta dello Stretto

La protesta sullo Stretto avrà un costo: ogni banca "per andare lì dovrà affrontare una spesa compresa tra i duemila e i cinquemila euro", ma la richiesta, del resto, è quella di una misura che "affronti il problema alla radice. Se il costo di una battuta di pesca supera ciò che l'impresa può ricavare, il risultato è inevitabile: barche ferme, equipaggi senza lavoro, imprese a rischio chiusura e meno pesce italiano sui nostri mercati. Il governo utilizzi tutti gli strumenti disponibili e apra immediatamente un confronto con la categoria".

In Sicilia, viene ricordato, c'è un doppio fronte della protesta che si salda: da un lato gli armatori, dall'altro gli autotrasportatori che sempre oggi provano a dialogare con la Regione per chiedere l'atteso varo dell'annunciato provvedimento per salvare il settore. Altrimenti, in questo caso, si andrà al blocco dei porti.

ADV