Tentato omicidio davanti al figlio, arrestato nel Bergamasco
Accoltella l'ex compagna davanti al figlio, in manette un 30enne marocchino nel Bergamasco
Home>Cronaca

Accoltella l'ex compagna davanti al figlio, in manette un 30enne marocchino nel Bergamasco

L'uomo è indagato per tentato omicidio, ma il Tribunale per i minorenni di Brescia aveva già disposto il divieto di avvicinamento al bimbo di quattro anni
Manuela D'Alessandro
Tenta di uccidere l'ex davanti al figlio, arrestato 30enne nel Bergamasco
AGF - Tenta di uccidere l'ex davanti al figlio, arrestato 30enne nel Bergamasco
tentato omicidio
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Un uomo di 30 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per avere accoltellato e ferito gravemente l'ex compagna italiana, ora ricoverata in pericolo di vita in terapia intensiva all'Ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

ADV

Dai primi rilievi effettuati sulla scena del crimine dai carabinieri di Urgnano e dalle testimonianze raccolte sul posto, è emerso che la donna è stata aggredita dall'ex fidanzato con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici in acciaio. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio minore della coppia, di quattro anni.

ADV

I precedenti

Il bambino è stato portato via da un'abitante del palazzo, che lo ha messo al sicuro nel suo appartamento e poi lo ha affidato ai nonni materni. L'aggressore, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio di stupefacenti nonché colpito da avviso orale, si è allontanato a piedi dopo la violenza. È stato rintracciato e bloccato dai carabinieri a breve distanza, seduto vicino a un santuario. L'uomo non ha opposto resistenza, ammettendo le proprie responsabilità. Il 30enne aveva ancora le tracce di sangue dell'ex compagna sulle mani e risultava già destinatario di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che gli vietava l'avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dal figlio minore.

ADV