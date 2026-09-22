Crotone: Violenta turista fuori discoteca, arrestato a Crotone

AGI - La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato un uomo con l'accusa di aver violentato una giovane turista lo scorso mese di agosto.
Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere.
La violenza fuori da una discoteca di Crotone
Le indagini sono iniziate l'8 agosto quando la vittima ha denunciato di avere subito una violenza sessuale durante una serata in una discoteca cittadina. È emerso che la turista, in compagnia di alcuni amici, sarebbe stata avvicinata da un giovane che poi l'avrebbe violentata in un luogo vicino.
L'arresto del presunto autore
L'aggressore, secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, era stato impiegato insieme ad altre persone per garantire la sicurezza all'interno del locale, anche se l'affidamento dell'incarico era avvenuto al di fuori delle regolari procedure di lavoro.
L'attività della squadra mobile ha consentito di raccogliere dichiarazioni della giovane, testimonianze e ulteriori elementi investigativi, ricostruendo così la dinamica dell'accaduto e individuando il presunto autore.
La multa per la gestione della sicurezza
Gli approfondimenti investigativi hanno, inoltre, fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza all'interno del locale. La sezione di polizia amministrativa ha multato il titolare della discoteca che dovrà pagare 10mila euro e ha avvisato l'ispettorato provinciale del lavoro per gli aspetti di competenza relativi al contrasto in materia di lavoro in nero.
Nello stesso locale da ballo alcuni giorni prima della violenza sessuale si era verificata una rissa che aveva coinvolto diverse persone. Per quella circostanza e anche in valutazione degli atti sottoposti a segreto istruttorio, il questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 15 giorni.