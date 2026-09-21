Alberto Stefani coinvolto in un incidente stradale: 'Sto bene'

AGI - Incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi, per il governatore del Veneto Alberto Stefani. Il presidente si trovava in auto diretto a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega quando all’altezza di Treviglio si è scontrato contro un camion.
A bordo dell'auto si trovava anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme ad una terza persona alla guida. Per i passeggeri solo lievi ferite. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Bergamo per i controlli necessari.
Stefani: "Sto bene anche se il rischio è stato alto"
"Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina", ha scritto Stefani sul suo profilo Facebook dopo l’incidente d’auto che l’ha coinvolto mentre era diretto a Milano per partecipare al federale della Lega. Il presidente ha anche postato una sua foto con la medicazione di una lieve ferita sotto all’occhio.
Zaia: "Per fortuna stanno bene"
"Ho appreso con apprensione la notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto oggi il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, la senatrice e sottosegretario Mara Bizzotto e il collaboratore che si trovava con loro. La cosa più importante è sapere che le loro condizioni sono rassicuranti e che, fortunatamente, non risultano conseguenze gravi". Sono le parole del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: "Ad Alberto, a Mara e al loro collaboratore rivolgo il mio augurio di una pronta e completa ripresa. In momenti come questi conta soltanto sapere che stanno bene. Sono certo di interpretare il sentimento dell’intero Consiglio regionale e di tanti veneti che in queste ore hanno seguito con attenzione le loro condizioni".
La vicinanza di Ignazio La Russa
“Esprimo la mia vicinanza al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e alla senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, coinvolti questa sera in un incidente stradale mentre si recavano a Milano. Fortunatamente, dalle prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazione. Rivolgo a entrambi un sincero augurio di pronta ripresa, con l’auspicio che gli accertamenti medici possano confermare al più presto che tutto è sotto controllo”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.
Salvini: "Forza Alberto, ti aspettiamo presto"
"Un grande abbraccio e auguri di pronta guarigione ad Alberto Stefani. Forza Alberto, ti aspettiamo presto!". Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, in un post sui social dedicato al presidente del Veneto.