Roma, avvocata truffata per 180 mila euro: consulente a processo
Roma, avvocata truffata per 180 mila euro: a processo la sua consulente bancaria
Home>Cronaca

Roma, avvocata truffata per 180 mila euro: a processo la sua consulente bancaria

La donna avrebbe ottenuto tre carte di credito a insaputa della vittima, con le quali avrebbe prelevato più volte dagli sportelli ATM
Silvia Pollice
Prelievo bancomat
AGF - Prelievo bancomat
roma avvocata truffata
di lettura

AGI - Si è introdotta nell'account bancario di una sua cliente per ottenere il rilascio di due carte bancomat e di una carta di credito con le quali ha prelevato - tra il 2019 e il 2022 - poco più di 180mila euro.

ADV

Con questo espediente Stefania D'Ambrosio, 70enne consulente della Banca Widiba, avrebbe truffato un'avvocata, con l'aiuto del marito Stefano Curti, consulente assicurativo finanziario di 72 anni: la donna è stata rinviata a giudizio dal gup Paolo Scotto Di Luzio del Tribunale di Roma, mentre il coniuge è stato condannato a scontare 200 ore di lavori di pubblica utilità.

ADV

Oltre alla truffa con sistemi informatici, D'Ambrosio andrà a processo il prossimo 2 dicembre anche per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico protetto, sostituzione di persona, falsità commesse da pubblici ufficiali e indebito utilizzo (in concorso con un'altra persona rimasta ignota), nonché falsificazione di carte di credito o strumenti di pagamento. Reato, quest'ultimo, che è stato attribuito anche a Curti.

La scoperta

L'avvocata, cliente storica della banca digitale del Gruppo Montepaschi (all'oscuro della truffa), si è accorta degli ammanchi dopo essere stata convocata d'urgenza da una funzionaria che aveva notato prelievi e movimentazioni anomali di denaro dal suo conto corrente, pari a 182.851 euro dal settembre 2019 all'ottobre 2022, non riconosciuti dalla stessa titolare.

I prelievi sospetti

Dopo un'indagine interna, la banca è riuscita a risalire alla consulente, scoprendo che lei, assieme al marito, aveva prelevato più volte il denaro dagli sportelli ATM utilizzando proprio le carte richieste illecitamente a nome dell'avvocata e "inducendola in povertà", come si legge nel capo d'imputazione. La vittima, difesa dall'avvocato Domenico Signoriello, si è costituita parte civile.

ADV