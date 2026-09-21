Tre milioni sotto il pavimento. Donna custode del tesoro del clan

AGI - Tre milioni di euro nascosti sotto il pavimento di un'abitazione. Era nella disponibilità di una donna il tesoretto riconducibile al clan Angelino, scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dalle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria nell'ambito di una vasta operazione anticamorra contro il gruppo criminale egemone tra Caivano e Casoria.
L'ordinanza e le accuse contestate
Il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli riguarda 34 persone, indagate a vario titolo per associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso.
L'operazione dei carabinieri è scattata all'alba nel Napoletano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
Nel mirino la struttura del clan Angelino
L'inchiesta ha messo sotto la lente la struttura organizzativa e gli affari illeciti del clan Angelino. Gli investigatori hanno ricostruito attività legate al traffico di droga, alle estorsioni e al controllo del territorio, delineando il ruolo del gruppo all'interno del contesto della criminalità organizzata campana.