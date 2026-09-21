Chico Forti: il tribunale di Verona gli concede la semilibertà

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AGI - L'ex imprenditore trentino Chicco Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, ha ottenuto la semilibertà. La decisione, presa dal tribunale di Verona, è stata confermata all'AGI da fonti legali.
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L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere veronese di Montorio durante il giorno, per rientrarvi la sera. Lo scorso anno i legali avevano richiesto la libertà condizionata, richiesta respinta però per "mancato ravvedimento e risarcimento".
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