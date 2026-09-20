Rai: dall'edizione delle 19 di lunedì logo e veste grafica nuovi per il Tg3
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Rai: dall'edizione delle 19 di lunedì logo e veste grafica nuovi per il Tg3

"Un restyling per ammodernare l'immagine, con colori più chiari e luminosi, realizzato con le nuove tecnologie"
Logo me veste grafica nuovi per il Tg3 delle ore 19
Foto RAI - Logo me veste grafica nuovi per il Tg3 delle ore 19
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AGI - Dall'edizione delle ore 19.00 di lunedì 21 settembre, il Tg3 cambierà logo e veste grafica: un restyling per ammodernare l'immagine, con colori più chiari e luminosi, realizzato con le nuove tecnologie di cui dispone la Rai e rimandi, già nella sigla, all'informazione sui social media.

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Secondo l'Azienda sarà l'occasione per rinnovare anche il legame con il pubblico, peraltro sempre saldo come attestano gli indici di ascolto in crescita, restando però sempre fedeli all'identità e ai valori della testata.

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