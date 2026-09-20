Rai: dall'edizione delle 19 di lunedì logo e veste grafica nuovi per il Tg3

ADV
AGI - Dall'edizione delle ore 19.00 di lunedì 21 settembre, il Tg3 cambierà logo e veste grafica: un restyling per ammodernare l'immagine, con colori più chiari e luminosi, realizzato con le nuove tecnologie di cui dispone la Rai e rimandi, già nella sigla, all'informazione sui social media.
ADV
Secondo l'Azienda sarà l'occasione per rinnovare anche il legame con il pubblico, peraltro sempre saldo come attestano gli indici di ascolto in crescita, restando però sempre fedeli all'identità e ai valori della testata.
ADV
Condividi
ADV