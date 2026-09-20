Baldissero d'Alba, spara ai ladri nel cortile di casa: un morto

AGI - I rumori nel silenzio della notte, il sospetto di un'intrusione e poi gli spari nel buio. Un tentativo di furto si è trasformato in tragedia a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, dove il proprietario di un cascinale in ristrutturazione ha sorpreso una banda di ladri nel cortile di casa e ha fatto fuoco con la sua pistola, uccidendo uno dei malviventi in fuga.
I rumori nel cascinale e gli spari nel buio
Il proprietario dell'abitazione — un 35enne che si trovava da solo all'interno dell'edificio — ha avvertito dei rumori sospetti provenienti dall'esterno.
Una volta uscito nel cortile per verificare cosa stesse accadendo, l'uomo ha sorpreso la banda e ha esploso nel buio alcuni colpi di pistola verso i malviventi. Uno dei proiettili ha raggiunto a morte uno dei ladri.
L'allarme, i soccorsi del 118 e le indagini
È stato lo stesso 35enne a chiamare i carabinieri subito dopo la sparatoria. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il ferito, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia locale, l'arma utilizzata dal residente risulta essere regolarmente detenuta. Gli inquirenti sono ora al lavoro per effettuare i rilievi nel cortile del cascinale, ricostruire la traiettoria dei colpi e verificare tutti i contorni legati alla legittima difesa.