Scuola primaria di Gela incendiata, gli autori sono 3 minori
Scuola primaria di Gela data alle fiamme, gli autori sono 3 minori
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Scuola primaria di Gela data alle fiamme, gli autori sono 3 minori

La dirigente scolastica ha dovuto rinviare l’inizio delle lezioni, mentre il Comune ha avviato i lavori di ripristino, che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni
Scuola Capuano di Gela
Terenziano Di Stefano Facebook - Scuola Capuano di Gela
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AGI - Svolta nelle indagini sul rogo che sabato scorso ha danneggiato la scuola primaria "Luigi Capuana" di Gela, nel quartiere Caposoprano. Gli agenti del commissariato di Gela hanno identificato i presunti autori materiali del gesto vandalico.

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Ad entrare in azione sarebbero stati tre ragazzini di età compresa tra i dieci e gli undici anni. Vista la loro età, i presunti autori del gesto non sono imputabili. A coordinare le indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

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La dinamica del raid e i danni alla struttura

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre minorenni, sabato scorso, in pieno giorno, si sarebbero introdotti all'interno del plesso scolastico mettendo in atto un vero e proprio raid vandalico. Hanno ammassato banchi e sedie in un angolo e, subito dopo, hanno appiccato il fuoco. Il rogo ha provocato danni ingenti al quadro elettrico, mentre mobili e pareti sono rimasti anneriti.

Rinviato l'inizio delle lezioni: al via i lavori di ripristino

A causa dei gravi danni, la dirigente scolastica, Maria Lina La China, è stata costretta a rinviare l'inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico. I lavori di ripristino della struttura, a cura del Comune, sono in corso e dovrebbero concludersi nei prossimi giorni.

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