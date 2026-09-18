La pioggia bagna ancora l'Italia, ma nel weekend torna il sole

AGI - Secondo il Centro Meteo Italiano, oggi ci sarà ancora la pioggia soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, ma non risparmierà neanche il Nord, specie tra mattina e primo pomeriggio. Tuttavia, il terzo weekend di settembre inizia con tempo in netto miglioramento sulle regioni settentrionali mentre residui rovesci potrebbero interessare il Sud e in misura minore anche il Centro. Domenica si attende un ulteriore rinforzo dell'anticiclone da ovest, con stabilità sempre più diffusa sull'Italia e limitati acquazzoni pomeridiani.
Un campo di alta pressione dominerà sui settori centro-occidentali del continente nel corso della prossima settimana. Una discesa di aria fredda interesserà invece l'Europa orientale e i Balcani, portando blandi effetti sul Mediterraneo centrale. Non si esclude infatti l'arrivo di correnti settentrionali con un lieve calo termico anche per la nostra Penisola, al momento non più di 2-3 gradi sotto media sui settori orientali.
Le previsioni per oggi
Il Nord si è svegliato con tempo instabile e nuvolosità in transito, caratterizzato da piogge sparse associate. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento, ma ci saranno ancora delle instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e in nottata il tempo sarà più asciutto, ma sono previsti ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali.
Anche al Centro il mattino porta con sé molte nubi, ma il tempo è per lo più asciutto, salvo locali piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie sulle zone interne e sul versante adriatico, mentre è più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento, ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio.
Al Sud e sulle Isole tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna. Le temperature minime rimangono stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre sono in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia; anche le massime sono stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo al Nord-Est.
Le previsioni per domani
Al Nord tempo stabile in mattinata, con qualche innocuo addensamento su Valle d'Aosta, Piemonte e settori alpini; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio graduale miglioramento con ampie schiarite su tutta la pianura padana e le coste liguri; non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata.
Anche al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con isolati piovaschi sulle coste di Toscana e Marche. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Marche, Abruzzo e Lazio, mentre sarà più asciutto sulla Toscana. In serata tempo in deciso miglioramento ovunque, con nuvolosità residua sul versante adriatico.
Al Sud e sulle Isole cieli parzialmente nuvolosi su tutti i settori al mattino, ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali localizzati su Molise, Basilicata e Campania, in sconfinamento verso le zone occidentali; fenomeni sparsi su Puglia, Calabria e Sicilia. In serata residue precipitazioni sulle zone interne di Campania, Molise e Basilicata, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Le temperature minime sono in calo al Centro-nord e stabili o in rialzo al Sud; le massime rimangono stazionarie o in aumento ovunque, salvo una diminuzione sulle Isole Maggiori.
Le previsioni per domenica
Al Nord la giornata sarà all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e addensamenti alti in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite.
Anche al Centro il tempo sarà stabile nel corso della giornata, ma ci sarà solo qualche isolato rovescio tra Lazio e Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.
Al Sud e sulle Isole nuvole al mattino con locali piogge su Molise e Puglia. Nel pomeriggio è atteso un aumento dell'instabilità sulle zone interne sia peninsulari che delle Isole Maggiori con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, ma il tempo migliora poi dalla serata. Le temperature minime rimangono stabili o in lieve calo, mentre le massime sono in rialzo al Nord e in diminuzione al Sud.