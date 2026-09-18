Medico muore durante le visite: choc tra i pazienti ad Alatri

AGI - Tragedia questa mattina ad Alatri, dove un medico di Medicina Generale è morto improvvisamente mentre si trovava nel suo studio. Il dottor Paolo Nobili, 70 anni, è stato colto da un malore improvviso nello studio medico di via Latina, in località Mole Bisleti.
Il malore davanti ai pazienti
In quel momento erano presenti alcune persone, tra cui i suoi pazienti. Il professionista si sarebbe improvvisamente accasciato a terra davanti agli occhi dei presenti.
L'intervento dei soccorsi
Immediato l’allarme ai soccorsi, con la richiesta di intervento al 118. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e l’équipe dell’automedica. I soccorritori hanno avviato le procedure di emergenza, tentando di salvare la vita al medico. Ogni tentativo di soccorso, però, si è purtroppo rivelato inutile. Per il 70enne non c’è stato nulla da fare.
Dolore e incredulità in città
Sotto choc le persone che hanno assistito alla scena e che si sono trovate a vivere un momento drammatico e inatteso. La notizia si è rapidamente diffusa ad Alatri, suscitando dolore e incredulità.
Nobili era conosciuto come medico di famiglia e aveva il proprio studio nella zona di Mole Bisleti. Una tragedia che ha colpito non solo i familiari e le persone a lui vicine, ma anche i suoi pazienti.
Accertamenti sulle cause del malore
Saranno ora gli eventuali accertamenti a chiarire le cause del malore che ha provocato il decesso. Restano il dolore e lo sgomento per una morte improvvisa consumatasi in un luogo di cura e davanti alle persone che erano lì per essere assistite.