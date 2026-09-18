Inchiesta calcio: Rocchi e altri 'non volevano alterare risultati'

AGI - La procura di Monza ha chiesto di archiviare la posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, del designatore arbitrale e supervisore Andrea Gervasoni e degli addetti alla Sala VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. La loro posizione era stata trasferita dalla procura di Milano a quella di Monza per competenza territoriale perché la Sala VAR si trova a Lissone.
Per Rocchi c'è già una richiesta di archiviazione in relazione al reato di 'frode fiscale' per presunti favori all'Inter, società che a sua volta è già stata archiviata dall'accusa di avere violato la legge 231 del 2001.
"Volevano correggere gli errori arbitrali"
Gianluca Rocchi e gli altri indagati per la presunta frode sportiva in Sala VAR volevano "correggere gli errori arbitrali" e non "alterare i risultati in campo". Lo spiega il procuratore di Monza Claudio Gittardi chiedendo di archiviare il filone dell'inchiesta sul calcio trasferita a Monza.
IL VIDEO DELLA SALA VAR
"Un quadro di criticità" nel settore
Nello spiegare le ragioni della richiesta di archiviazione della parte monzese dell'indagine sugli arbitri, il procuratore Claudio Gittardi scrive che "gli atti di indagine forniscono un quadro di criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala VAR e rischi derivanti dalla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche. Tali profili possono, al limite ed eventualmente, assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo, ma non risultano sufficienti a fondare l'esercizio dell'azione penale per frode sportiva".