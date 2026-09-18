Barilla investe 100 milioni a Foggia, nasce il polo della pasta

AGI - Un investimento da 100 milioni di euro per trasformare lo stabilimento Barilla di Foggia in un polo integrato della pasta, con un nuovo molino di ultima generazione al servizio del pastificio esistente. E' il progetto previsto dal nuovo piano industriale del gruppo per il Mezzogiorno, presentato oggi.
Le tempistiche
L'intervento sarà realizzato tra il 2028 e il 2030 e punta a replicare nel capoluogo dauno il modello già adottato da Barilla a Parma, concentrando nello stesso sito le diverse fasi produttive. Il polo sarà destinato a servire sia il mercato italiano sia quelli internazionali.
Secondo l'azienda, l'integrazione tra molino e pastificio consentirà di migliorare efficienza produttiva e logistica e sostenibilità del sito, con nuove opportunità occupazionali e ricadute sull'indotto. "E' una notizia importante per Foggia, per la Puglia e per tutto il sistema produttivo del Sud", commenta il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. "Foggia e la sua provincia sono il cuore di una delle grandi vocazioni produttive della nostra regione: qui agricoltura, industria alimentare e trasformazione possono e devono dialogare sempre di più".
Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Eugenio Di Sciascio, il piano "mette insieme capacità produttiva, innovazione, efficienza e prospettive occupazionali", rafforzando una filiera che ha nel territorio foggiano uno dei suoi principali poli. La Regione annuncia che seguirà l'attuazione del progetto e il confronto con le organizzazioni sindacali, mettendo a disposizione gli strumenti di propria competenza per favorire investimenti e occupazione.