Verona, bimbo cade dal secondo piano: gravissimo

AGI - Un bambino di due anni si trova ricoverato in condizioni gravissime al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dopo essere precipitato dal balcone di un'abitazione a Grezzana, nei pressi della Lessinia.
L'incidente si è verificato nella giornata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo è caduto da un terrazzo situato al secondo piano di una palazzina residenziale. Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla caduta.
I soccorsi e il ricovero in Terapia Intensiva
Immediato l'allarme lanciato dai familiari. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato il piccolo sul luogo dell'impatto per poi trasferirlo d'urgenza in codice rosso verso il nosocomio veronese.
All'arrivo in ospedale a Borgo Trento, il bambino è stato affidato alle cure del reparto di Terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono giudicate estremamente critiche dai medici, che mantengono la prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire i momenti immediatamente precedenti all'incidente.