Tribunale Milano: differimento pena di Roggero inammissibile

AGI - Anche per il Tribunale della sorveglianza di Milano l'istanza di differimento pena di Mario Roggero in attesa della domanda di grazia è inammissibile. La decisione dei giudici è stata depositata all'indomani dell'udienza, a cui ha partecipato anche il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. La scorsa settimana una richiesta analoga era stata già respinta dalla Sorveglianza di Torino.
La mobilitazione e il sostegno della Lega
Prosegue l'impegno della Lega al fianco di Mario Roggero, sia in Parlamento con le nostre proposte, sia con la raccolta fondi che sarà presente domenica a Pontida per aiutare a sostenere le sue spese legali". Lo sottolinea la Lega in una nota esprimendo tutta la vicinanza del partito al gioielliere di Grinzane Cavour e alla sua famiglia.
L'appello in vista del raduno di Pontida
"È difficile accettare che, mentre tanti criminali sono a piede libero, un uomo di 72 anni che per una vita ha lavorato onestamente e pagato le tasse, sia in carcere, lontano dalla moglie, dalle figlie e dai nipoti", prosegue la Lega che aggiunge: "Domenica anche Pontida sarà al suo fianco. Mario non è solo", conclude la nota.