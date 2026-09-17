Maltempo, danni e frane a Como. Allerta gialla su 8 regioni

AGI - Il maltempo che si è abbattuto nella notte ha provocato frane e smottamenti a Como, dove alcune strade sono state invase da fango e detriti. Le piogge e i temporali che oggi investiranno diverse regioni del Centro-nord hanno inoltre indotto la Protezione civile a diramare un'allerta arancione per ampi settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna.
Dalle due di questa notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Oltrecolle, a Como, dove insieme alla Polizia locale e ai Carabinieri sono intervenuti per una frana che ha lasciato sulla carreggiata detriti e fango misto a cenere, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza. Un'altra frana ha riversato diversi metri cubi di terreno in viale Monte Grappa: qui i soccorsi sono complicati dal rischio di cedimento di una cabina del gas nell'area dello smottamento, dove oltre ai vigili del fuoco sono presenti la Polizia di Stato e i tecnici dell'azienda del gas.
L'allerta della Protezione civile per oggi
La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali sulle zone Montagna piacentino-parmense e Alta collina piacentino-parmense, in Emilia-Romagna, e sui Bacini Liguri Marittimi di Centro, di Levante e sui Bacini Liguri Padani di Levante, in Liguria.
È stata inoltre valutata un'allerta gialla sull'intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Umbria, e su settori di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico a seconda delle zone.