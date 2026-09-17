Bomab d'acqua agli Uffizi, bagnata teca del Bacco di Caravaggio
Temporale a Firenze, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi
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Temporale a Firenze, bagnata la teca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi

Le verifiche dei tecnici hanno subito escluso qualsiasi danno alle opere d'arte
Galleria degli Uffizi, Bacco, Caravaggio
Afp - Galleria degli Uffizi, Bacco, Caravaggio
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AGI - Questo pomeriggio una 'bomba d'acqua' ha colpito Firenze, scaricando oltre 45 millimetri d'acqua in un solo quarto d'ora e causando un'infiltrazione d'acqua all'interno della Galleria degli Uffizi.

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Le gocce sono filtrate dal lucernario della sala che ospita sette capolavori del Seicento, bagnando il vetro esterno della teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio.

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I controlli immediati e le verifiche dei tecnici hanno confermato la piena integrità delle opere: nessuna tela ha subito danni.

I locali sono stati messi in sicurezza e l'incolumità dei dipinti è garantita, consentendo la regolare apertura al pubblico fin da domattina.

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