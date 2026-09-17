Cervo carica un uomo a Villetta Barrea: perché attaccano e rischi
Fotografa un cervo ma l’animale lo incorna: 57enne in ospedale. È il secondo caso in Abruzzo
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Fotografa un cervo ma l’animale lo incorna: 57enne in ospedale. È il secondo caso in Abruzzo

'incidente a Villetta Barrea durante un'escursione: l'uomo è in rianimazione all'Aquila. Dopo Scanno, nuovo allarme sull'imprudenza dei turisti
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AGI - Stava cercando di scattare una fotografia a un esemplare di fauna selvatica quando l'animale lo ha improvvisamente caricato. Un uomo di 57 anni è stato aggredito da un cervo questa mattina a Villetta Barrea, un comune in provincia dell'Aquila situato all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

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Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si trovava in una zona abitualmente frequentata dagli animali selvatici. Durante l'avvicinamento per fotografarlo, il cervo lo ha puntato e colpito violentemente, causandogli un forte trauma addominale.

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I soccorsi e il ricovero all'ospedale San Salvatore

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto. Le condizioni dell'uomo sono state classificate dai soccorritori con un codice di gravità intermedia.

Dopo essere stato stabilizzato, il 57enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per essere sottoposto agli accertamenti clinici necessari. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il precedente a Scanno e l'allarme sul comportamento dei turisti

L'episodio di Villetta Barrea non è purtroppo un caso isolato. Lo scorso 22 agosto a Scanno, sempre nell'Aquilano, si era verificato un evento del tutto analogo: un cervo, circondato da un gruppo numeroso di turisti e palesemente infastidito dalla presenza umana, aveva caricato uno dei presenti che si era avvicinato troppo per scattare una foto o girare un video.

Gli interventi delle autorità locali ed ecologiche tornano a sottolineare una criticità sempre più diffusa nei parchi naturali: la mancanza di rispetto e di cultura verso la natura. L'eccessiva confidenza e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza con gli animali selvatici trasformano situazioni di curiosità in gravi rischi per l'incolumità delle persone e per l'equilibrio della fauna locale.

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