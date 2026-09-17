Cervo carica un uomo a Villetta Barrea: perché attaccano e rischi

Anche a Scanno (AQ) come a Villetta Barrea, un cervo viene circondato da troppi turisti, e probabilmente ne è infastidito.

Uno di loro si avvicina troppo e il cervo carica.

Manca del tutto il rispetto e un minimo di cultura verso la natura.



Massimo Spinosa pic.twitter.com/DjaBT5yQZ5