Salmonella scuole del Bresciano, 89 infettati e 14 ricoveri

AGI - È di 89 infettati, di cui 14 bambini ricoverati, il bilancio aggiornato alle 16 di mercoledì 16 settembre dell'epidemia da gastroenterite da salmonella in Val Trompia, nel Bresciano che ha colpito anche nidi, scuole dell'infanzia e primarie.
L'azienda sanitaria di Brescia riferisce che "tutte le persone ricoverate sono sotto controllo e le loro condizioni sono stabili o in miglioramento.
L'ipotesi della contaminazione alimentare
Al momento alcuni primi accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella.Sono in corso gli esami di laboratorio rispetto agli alimenti somministrati i cui risultati saranno disponibili tra qualche giorno: resta quindi da confermare che anche negli alimenti attualmente ancora sotto esame sia presente lo stesso microrganismo".
Approfondimenti sono in corso sul pasto consumato venerdì 11 settembre in un istituto comprensivo di Gardone Val Trompia. "Il centro cottura sotto osservazione ha preparato 219 pasti il 10 settembre e 210 pasti il giorno successivo; si precisa che tale centro non è operativo da lunedì 14 settembre. I pasti forniti dalla ditta nei territori della Val Trompia provengono da altri centri cottura non interessati dalla vicenda". I sintomi accusati sono febbre, vomito e diarrea. I piccoli sono ricoverati tra l'ospedale Poliambulanza e gli Spedali Civili.