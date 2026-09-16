Pompei: Abusa di 17enne fingendosi guida, arrestato custode scavi

AGI - Un custode del Parco Archeologico di Pompei è stato arrestato sul mandato del gip di Torre Annunziata dopo un'inchiesta dei carabinieri per violenza sessuale aggravata.
L'abuso a Pompei
L'uomo nella mattina del 16 agosto scorso a Pompei ha attirato uno studente minorenne di 17 anni, visitatore degli scavi, fingendosi una guida turistica, in una domus normalmente chiusa al pubblico e ha abusato di lui, palpeggiandolo e baciandolo.
La denuncia e l'analisi delle immagini delle telecamere
Le indagini sono partite dalla denuncia presentata proprio dalla vittima immediatamente dopo l'accaduto. La ricostruzione fatta dallo studente - che per il gip e' chiara dettagliata e pienamente coerente - ha trovato riscontro anche nelle analisi dell'immagine di circuiti di videosorveglianza interni al parco archeologico di Pompei. Per il gip esiste una pericolosità sociale del custode e un concreto rischio di reiterazione del reato. L'uomo è nel carcere di Vallo della Lucania.
La nota del Parco Archeologico
Il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, in una nota, sottolinea che "il nostro pensiero va alla vittima del grave episodio di violenza sessuale".
"Collaboriamo alle indagini in tutti i modi possibili, avrà delle conseguenze anche a livello disciplinare, una volta effettuati tutti i necessari accertamenti interni - aggiunge - ringraziamo i carabinieri per il lavoro svolto, basatosi anche sul sistema di videosorveglianza del Parco Archeologico, che ha contribuito all'efficacia delle indagini. Si tratta di un fatto gravissimo e scioccante, che per di più è accaduto in un luogo che dovrebbe essere un presidio di Umanità e Cultura. Valuteremo se costituirci come parte civile in un eventuale processo".